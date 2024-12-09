Путин назвал ветеранов спецоперации настоящей элитой страны

Президент России Владимир назвал ветеранов специальной военной операции настоящей элитой страны.

В ходе обращения к Героям России на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца глава государства назвал проявивших себя в бою военнослужащих отважными и надежными людьми, превыше всего ставящих служение Отчизне.

Путин напомнил о программе кадровой подготовки «Время героев», отметив, что среди участников проекта есть более 60 кавалеров Ордена Мужества, а 21 человек - Герои России.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они – настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», - сказал он.

На мероприятии в Кремле присутствуют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин рассказал о программе «Время героев», в которой могут участвовать бойцы СВО. Цель программы - подготовить высококвалифицированных руководителей из их числа.

Президент заявил, что, участники спецоперации должны стать элитой российского общества и занимать ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении.