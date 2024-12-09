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Путин назвал ветеранов спецоперации настоящей элитой страны

Владимир Путин сказал, что власти впредь будут опираться на ветеранов специальной военной операции.
Андрей Аркадьев 2024-12-09 13:36:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир назвал ветеранов специальной военной операции настоящей элитой страны.

В ходе обращения к Героям России на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца глава государства назвал проявивших себя в бою военнослужащих отважными и надежными людьми, превыше всего ставящих служение Отчизне.

Путин напомнил о программе кадровой подготовки «Время героев», отметив, что среди участников проекта есть более 60 кавалеров Ордена Мужества, а 21 человек - Герои России.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они – настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», - сказал он.

На мероприятии в Кремле присутствуют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин рассказал о программе «Время героев», в которой могут участвовать бойцы СВО. Цель программы - подготовить высококвалифицированных руководителей из их числа.

Президент заявил, что, участники спецоперации должны стать элитой российского общества и занимать ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении.

#в стране и мире #ВС РФ #Путин #СВО #элита страны
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