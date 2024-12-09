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Джеорджеску: Румыния теряет суверенитет из-за госдолга в $200 млрд

В потере растущем госдолге Румынии он обвинил следование политике, направленной на обогащение элит за счет народа.
Елизавета Кондрикова 2024-12-09 01:38:23
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Румыния теряет свой суверенитет из-за государственного долга, превышающего $200 млрд, заявил независимый кандидат в президенты страны Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Realitatea.

«Мировая финансовая система стоит на грани коллапса, а Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, который сейчас превышает 200 миллиардов долларов», - приводит РИА Новости слова Джеорджеску.

Причиной этого он назвал политику, направленную на обогащение элит за счет народа.

Кандидат в президенты также прокомментировал отмену результатов первого тура выборов в стране, заявив, что его фигура не выгодна для текущей власти. По его словам, правительство испугалось и поэтому отменило итоги голосования. Политик призвал народ оставаться твердым и напомнил о важности национального единства.

Напомним, Джеорджеску победил в результате первого тура выборов в Румынии, который состоялся 24 ноября. Однако итоги были аннулированы решением Конституционного суда в пятницу, 6 декабря, из-за жалоб на нарушения. Вскоре в стране назначат дату повторного голосования.

#Госдолг #Румыния #Суверенитет #кэлин джеорджеску #выборы в румынии
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