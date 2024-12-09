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В Москве простились с академиком Евгением Велиховым

Проститься с ученым пришли десятки ученых и ректоров российских вузов. Велихова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ирина Егорова 2024-12-09 13:35:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве простились с выдающимся ученым, академиком РАН Евгением Велиховым. Церемония прощания состоялась в Доме ученых Курчатовского института. На гражданскую панихиду пришли десятки ученых и ректоров российских вузов. Академика похоронят на Новодевичьем кладбище.

Академик Велихов умер 5 декабря на 90-м году жизни. Соболезнования в связи со смертью Велихова выразил президент РФ Владимир Путин.

Велихов был экспертом в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Он вложил огромный  вклад в развитие Курчатовского института. Ученый работал до последнего дня своей жизни.

Ему также принадлежит идея создать международный проект по освоению термоядерной энергии ITER. Велихов участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий вспоминает о нем как о гении. По его словам, он одновременно защитил кандидатскую и докторскую диссертацию, то есть минуя кандидатскую.

#Евгений Велихов #академик #церемония #прощание #похороны #Новодевичье кладбище
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