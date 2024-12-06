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На 90-м году жизни умер выдающийся ученый академик Евгений Велихов

Академик Велихов руководил НИЦ «Курчатовский институт» и был среди руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Дарина Криц 2024-12-06 00:54:14
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

На 90-м году жизни скончался известный российский ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов. О его смерти сообщили в пресс-службе Курчатовского института, позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе Российской академии наук.

«Евгения Павловича Велихова не стало», - рассказали источники.

Среди научных интересов Евгения Велихова были физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, а также энергетика, газовые и технологические лазеры, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности.

Будущий ученый родился 2 февраля 1935 года в Москве, в 1958 году он стал выпускником физического факультета МГУ имени Ломоносова по специальности «теоретическая физика». После он стал работать Институте атомной энергии имени Курчатова (1961 год), был его директором и президентом, был почетным президентом. Затем работал научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (1973 год).

Великову принадлежит идея создать международный проект по освоению термоядерной энергии ITER (1977). Он был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2010-2012 годах занимал должность председателя Совета ITER.

За время его научной карьеры он был удостоен множества орденов СССР и России (трех орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Мужества, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством») и различных российских и международных премий.

#в стране и мире #смерть #ученый #Евгений Велихов #НИЦ «Курчатовский институт» #академик
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