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Президент Курчатовского института назвал Евгения Велихова символом эпохи

Выдающийся физик Евгений Велихов умер в возрасте 89 лет 6 декабря 2024 года.
Россина Бодрова Анастасия Бобылева 2024-12-07 02:52:33
© Фото: Dmitriy Kopylov Russian Look Globallookpress © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На 90-м году жизни умер выдающийся советский и российский физик, специалист в области термоядерного синтеза и плазменной энергетики Евгений Велихов. Именно он стал одним из инициаторов создания международного экспериментального термоядерного реактора, а в 1986-м отправился на Чернобыльскую АЭС. Там он руководил действиями ликвидаторов и сам получил серьезную дозу радиации.

Евгений Велихов дал ход революционным идеям: темы и проекты, над которыми он трудился, поистине можно отнести к разряду научной фантастики.

«Это человек-глыба. Это человек, который фактически, я бы сказал, символ эпохи. Его уход - это уход эпохи. Такие люди появляются на свет очень редко и оставляют после себя огромный след», - отметил Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он прошел путь от младшего научного сотрудника «Курчатовского института» до его руководителя, в советские годы и вплоть до середины 1990-х был вице-президентом РАН. Почти в каждом вопросе, даже бытовом, он будто бы работал на опережение, словно не только для своего поколения: в 1985 году в ЦК КПСС поднял вопрос о необходимости в стране компьютерного образования. Он добился своего, и скромная цифровая революция началась именно в Академии наук.

«Я поставил вопрос, что нужно отделение вычислительной техники, и потом оно уже стало отделением нанотехнологии, и такое отделение мы тогда создали», - вспоминал сам Евгений Велихов.

Уже через год он поехал в опасную командировку в составе группы по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Облетев разрушенный реактор на вертолете, изучив обстановку, вице-президент РАН настоял на том, чтобы создать подземную ловушку для ядерного топлива. Участок забетонировали, и это решение спасло очень много жизней.

С Велиховым консультировались на высшем уровне, а имя советского ученого прогремело далеко за пределы Советского Союза: в 1977 году мир узнал о «термоядерном Велихове» - так его называли коллеги. Ученый выступил перед мировым сообществом с предложением создать общий проект по освоению термоядерной энергии. Так и появилась первая установка, реактор, или аналог Солнца на Земле.

В конце 1980-х Евгений Велихов в составе группы из 20 советских ученых в рамках научного обмена прибыл на ядерный полигон в Неваду. Готовили эксперимент по контролю мощности подземных испытательных взрывов.

Он тонко понимал как и суть термоядерных процессов, так и процессов внешнополитических. Велихов выступал за мирный атом и доказывал всем его безопасность.

«Стало ясно, что атомное оружие нельзя использовать в реальных военных конфликтах, понятно, что оно слишком мощное, чтобы его использовать. И поэтому есть два принципа которых нужно придерживаться - либо уничтожение, но вы видите, что не получается, либо идея ядерного сдерживания», - рассказывал он.

Есть одна цитата Велихова, которая заставляет всех задуматься: «Человек все подавил, уничтожил и теперь угрожает планете. Но, если он достаточно сообразительный, может быть, планету он сохранит».

Ученый умер 6 декабря 2024 года. О его смерти сообщили в пресс-службе Курчатовского института. За время научной карьеры он получил множество орденов СССР и России, в том числе за ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

#в стране и мире #физика #Чернобыльская АЭС #Евгений Велихов
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