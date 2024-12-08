Со здания сирийского посольства в Москве сняли флаг и табличку

Сегодня с флагштока над зданием сирийского посольства в Москве сняли государственный флаг САР. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Также с фасада исчезла табличка с названием дипломатического представительства.

Ранее стало известно, что Башар Асад оставил пост президента Сирии, вместе с членами своей семьи покинул страну и прибыл в Москву. В России ему предоставлено убежище.

Напомним, в середине прошлой недели вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные войска САР. Сегодня они дошли до Дамаска.

Уже утром в сирийском правительстве выразили готовность мирно передать власть. О местонахождении Башара Асада ничего не было известно до вечера.