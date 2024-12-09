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Герой России рассказал, как с передовой поехал в Кремль на награждение

На счету Героя России десятки уничтоженных вражеских объектов. Когда Максим Поташев узнал, что приглашают в Кремль для вручения высокой награды, не сразу поверил, что речь именно о нем.
Павел Кольцов 2024-12-09 11:02:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир взвода БПЛА Максим Поташев с позывным Задира в бою год назад узнал, что стал Героем России. О том, как на награждение военнослужащего вызвали в Кремль, он рассказал нашему корреспонденту Павлу Кольцову.

«Это была ночь, мы отбили атаку. История дошла до меня, что мне надо ехать в Кремль на награждение. Я не поверил. Говорю: "Может, здесь где-нибудь, мы работаем". Нет, надо ехать, и меня вывезли на машине до Кремля, так сказать», - делится он.

На счету Задиры сотни уничтоженных солдат противника, десятки сожженных боевых машин. Потери врага благодаря его целеуказаниям счету не поддаются.

«Я был как кость в горле у них. Какие-то атаки все были отражены. Ничего не получалось у них даже на лодках. Какое-то количество личного состава успевали прыгнуть на нашу сторону, их встречал я как сбросник. А когда они только подходили, уже работал с артиллерией. У них были "мясные штурмы", все они были остановлены», - вспоминает Поташев.

Максиму 30 лет. Родом из Карелии, служил по контракту танкистом. С самого начала спецоперации на Украине «заболел» беспилотниками.

«Это меня зацепило. Сам совершенствовался, по мере того как уже был не один участок, а большая территория, стал собирать отделение, а потом взвод», - добавляет Максим.

Тренируются военнослужащие на манекенах, которые имитируют живую силу неприятеля. Задача оператора отыскать их в лесопосадке и уничтожить. Чему нельзя обучить, так это мужеству и самоотверженности при выполнении задач. Даже получив ранения, Задира до последнего не выходил из боя.

«У меня было поражение двух рук. Со мной которые были товарищи, они мне перевязывали, и я две недели оттуда не выходил», - признается Поташев.

Орденом Мужества, медалью Суворова и тремя медалями «За отвагу» Максим Поташев был награжден практически на передовой. Говорит, не хотел надолго оставлять своих пацанов. Когда в воздухе Задира - им спокойней держать оборону или идти в бой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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