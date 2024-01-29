Песков сообщил, что в Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив утвердительно на соответствующий вопрос.

В 18:00 по московскому времени у президентов начались переговоры, перешедшие в рабочий обед.

Российский и белорусский лидеры приняли участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия окончания блокады Ленинграда. Во время них Путин открыл памятник мирным жителям - жертвам фашистского геноцида.

Также вместе с Лукашенко он дал начало работе нового уникального зимовочного комплекса (НЗК) на станции «Восток» в Антарктиде. По мнению Путина, открытие станции сможет укрепить сотрудничество ученых из разных стран и способствовать решению проблем в сфере экологии. Россия и Белоруссия, отметил он, продолжат работать вместе, как и участники 16-ой белорусской и 69-ой российской антарктической экспедиции.

Помимо этого, была и спортивная часть совместной программы - президенты осмотрели комплекс «СКА Арена» в Петербурге. Комплекс построили на месте легендарного СКК, который снесли в 2020 году, он вмещает 21 520 хоккейных болельщиков или 23 000 зрителей концертов, в нем можно проводить соревнования по 20 видам спорта.