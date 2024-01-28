Путин дал старт работе нового уникального зимовочного комплекса в Антарктиде

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый зимовочный комплекс (НЗК) на станции «Восток» в Антарктиде, отметив важность этого события и для полярников, и всей страны в целом. Вместе с президентом в церемонии участвовал его белорусский коллега Александр Лукашенко.

«Пожалуйста, прошу вас, разрешаю», - сказал президент.

Путин выразил убежденность, что открытие станции сможет укрепить сотрудничество ученых из разных стран и способствовать решению проблем в сфере экологии. По словам российского лидера, Россия и Белоруссия будут продолжать работать вместе, как и участники 16-ой белорусской и 69-ой российской антарктической экспедиции.

НЗК станции является первым зданием в мире, созданным на полюсе холода Земли. Он расположен в центре континента вблизи Южного геомагнитного полюса планеты. Путин также напомнил, что именно нашим исследователям-первопроходцам принадлежит особая роль в открытии этих мест.

Подготовительные работы к строительству начались еще в декабре 2022 года, изначально планировалось закончить возведение только к концу текущего года, однако работы велись рекордными темпами, что позволило ввести НЗК в опытную эксплуатацию уже в январе. Комплекс был создан для изучения реликтового озера а этих территориях.