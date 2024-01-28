Путин и Лукашенко осмотрели комплекс «СКА Арена» в Петербурге

Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели новый многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Глав государств сопровождают губернатор Александр Беглов, представители спорткомплекса и российского хоккея.

Комплекс построили на месте легендарного СКК, который снесли в 2020 году. Тестовый матч на арене в Московском районе Санкт‑Петербурга состоялся в ноябре 2023 года. Это крупнейший хоккейный стадион в мире по вместимости. В декабре ледовая арена приняла Матч звезд КХЛ, который за два дня посетили 40 066 зрителей.

«СКА Арена» включает Большую ледовую арену, которая может изменяться под восемь типоразмеров. Там есть два яруса трибун для зрителей, 101 ложа, двухуровневый видовой ресторан.

Кроме того, в спорткомплексе есть Малая ледовая арена, бассейн на шесть дорожек длиной 25 метров, универсальный игровой зал, тренажерные залы, комнаты отдыха спортсменов.

Комплекс вмещает 21 520 хоккейных болельщиков или 23 000 зрителей концертов. В нем можно проводить соревнования по 20 видам спорта.