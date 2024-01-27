Глава ЦБ Италии: конфискация прибыли от активов России может навредить евро

Конфискация прибыли от российских активов со стороны Евросоюза негативно отразится на евро, заявил глава ЦБ Италии Фабио Панетта. Так, евро может потерять свою привлекательность и усилить его конкурентов, юань.

Панетта оценил риски после того, как ЕС решило внести налог на прибыль от замороженных активов России.

«Международные отношения - это часть "повторяющейся игры": превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», - полагает Панетта.

Например, юань выступает этим возможным конкурентом, так как обогнал евро в качестве мировой валюты, передает Financial Times.

ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов Центрального банка России в форме ценных бумаг и денежных средств. Больше двух третей этой суммы было заблокировано в ЕС. Большая часть активов в ЕС находится в бельгийской клиринговой компании Euroclear. Прибылье от них в прошлом году составила около трех миллиардов евро.

Группа стран, в том числе Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что Россия готовится оспорить в суде конфискацию замороженных активов, если западные страны пойдут на этот шаг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле заранее анализировали возможные шаги в ответ на конфискацию активов. В частности, у Москвы есть список активов, которые тоже можно конфисковать.