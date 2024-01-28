Путешественник Федор Конюхов пересечет ОАЭ на верблюдах за две недели

Известный российский путешественник Федор Конюхов отправился в экспедицию по пересечению Объединенных Арабских Эмиратов на верблюдах. Маршрут экспедиции «Через Семь Эмиратов» проложен по территориям Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас эль-Хайма, Аджман, Фуджейра и Умм эль-Кайвейни. За две недели планируется преодолеть 560 километров, ежедневно по 30-40 километров с остановкой на короткий дневной отдых. Местами стоянок выбраны древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом.

«Целями экспедиции являются: укрепление гуманитарного сотрудничества между Россией и ОАЭ, изучение истории освоения Аравийского полуострова, а также международный обмен опытом в сфере экспедиционной деятельности», - сообщается на официальном сайте путешественника.

Уточняется, что данная экспедиция является тренировочной - в будущем планируется более масштабная - пересечение Аравийского полуострова от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря.

Для Конюхова это не первый опыт путешествия на верблюдах: в 2002 году он преодолел более 1000 километров по Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областям, Дагестану и Ставропольскому краю. Также он пересекал Монголию с востока на запад и Данакильскую пустыню в Эфиопии - одно из самых жарких мест на планете.

Конюхову 72 года, он совершил более 40 экспедиций - как морских, так и сухопутных. Он побывал на всех континентах, первым совершил одиночные лыжные походы к Северному и Южному полюсам. В 2019 году путешественник поднял со дна Желтого моря останки адмирала Макарова. Они были перевезены в Главный храм ВС РФ. В одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке.