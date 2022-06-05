Преодолеть тысячи километров: Конюхов совершит рекордный перелет из Архангельска

Путешественник и пилот Игорь Потапкин в ходе экспедиции пролетят над Вологдой, Ярославлем, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром.

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В воскресенье, 5 июня, путешественник Федор Конюхов с пилотом Игорем Потапкиным на мотопарапланах преодолели первый 161-километровый участок рекордной экспедиции в поддержку российского проекта «Чистая Арктика».

«Первый участок преодолен! Прошли 161 км за 2,5 часа. Заправляемся и через час выдвигаемся дальше», - написал путешественник в своем Telegram-канале.

Старт большой экспедиции был дан из Архангельска, финишем путешествия станет Новороссийск. Мотопарапланеристы должны будут прибыть туда 22 июня.

За две с половиной недели Федор Конюхов и Игорь Потапкин должны преодолеть три тысячи километров от Белого до Черного моря. На мотопарапланах они пролетят над Вологдой, Ярославлем, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов стал первым человеком, который на весельной лодке сумел пересечь 55 градусов южной широты в Южном океане. Путешественник отметил, что был осведомлен о попытке ранее пересечь на лодке путь от Фолклендских островов до Австралии, однако эти острова находятся на 52-м градусе южной широты.