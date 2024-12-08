МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Краснов рассказал, сколько миллиардов удалось взыскать с коррупционеров

За пять лет Генпрокуратура обратила в доход государства деньги и имущество коррупционеров на общую сумму более 760 миллиардов рублей.
Марина Крижановская 2024-12-08 05:41:56
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

За пятилетний срок Генеральная прокуратура РФ смогла обратить в доход государства имущество и активы чиновников, обвиненных в получении взяток.

В общей сложности ГП РФ изъяла имущество на более чем 760 миллиардов рублей. Такими данными с ТАСС поделился генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью, посвященному Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

«За пять лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 миллиардов рублей», - подчеркнул глава ведомства.

Краснов раскритиковал этих людей, подчеркнул, что они «набивают свои бездонные карманы», вместо того, чтобы строить школы, приобретать лекарства или помогать многодетным семьям, добавив, что вот в этом и заключается «вся гниль и мерзость коррупционеров».

В марте 2023 года Министерство финансов РФ предложило разрешить продажу изъятой у коррупционеров недвижимости, в связи с чем планировалось рассмотреть проект поправок в закон о приватизации государственного и муниципального имущества.

За год до этого президент РФ Владимир Путин подписал закон о взыскании средств со счетов чиновников через суд.

#в стране и мире #Игорь Краснов #коррупционеры #генеральная прокуратура РФ #изъятие имущества #обратить в доход государства
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 