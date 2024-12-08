Краснов рассказал, сколько миллиардов удалось взыскать с коррупционеров

За пятилетний срок Генеральная прокуратура РФ смогла обратить в доход государства имущество и активы чиновников, обвиненных в получении взяток.

В общей сложности ГП РФ изъяла имущество на более чем 760 миллиардов рублей. Такими данными с ТАСС поделился генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью, посвященному Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

«За пять лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 миллиардов рублей», - подчеркнул глава ведомства.

Краснов раскритиковал этих людей, подчеркнул, что они «набивают свои бездонные карманы», вместо того, чтобы строить школы, приобретать лекарства или помогать многодетным семьям, добавив, что вот в этом и заключается «вся гниль и мерзость коррупционеров».

В марте 2023 года Министерство финансов РФ предложило разрешить продажу изъятой у коррупционеров недвижимости, в связи с чем планировалось рассмотреть проект поправок в закон о приватизации государственного и муниципального имущества.

За год до этого президент РФ Владимир Путин подписал закон о взыскании средств со счетов чиновников через суд.