Путин подписал закон о взыскании средств со счетов чиновников через суд

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому государство через суд может взыскивать деньги с банковских счетов чиновников. В случае, если сумма поступлений превышает официальный доход за три года и сумма полученных средств не подтверждена. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Если в <…> течение года <…> на счета лица <…> поступили денежные средства в сумме, превышающий их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие <…> проверку, обязаны истребовать <…> сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств», – сказано в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Центробанку проработать вопросы доступа прокуроров к банковской тайне в целях противодействия коррупции и поручил проработать предложения по запрету работы на госслужбе оштрафованным коррупционерам.