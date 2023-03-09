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Минфин РФ предложил разрешить продажу изъятой у коррупционеров недвижимости

Ян Брацкий
02:37 09.03.2023
Проект поправок в закон о приватизации государственного и муниципального имущества будет рассмотрен на заседании правительства в четверг, девятого марта.
Минфин РФ предложил разрешить продажу изъятой у коррупционеров недвижимости
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Минфин РФ предложил продавать с торгов изъятое роскошное жилье чиновников-коррупционеров и их родственников. Сейчас такие квадратные метры можно реализовывать населению по договору соцнайма, а после приватизировать.

«По информации Росимущества, сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений», - говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении «Известий».

Согласно пояснительной записке, Минфин предлагает выставлять на торги имущество стоимость которого в два и более раза превышает рыночную. Приватизировать можно будет дома, поступившие в казну в будущем, и те, что уже числятся в собственности государства.

Накануне «Звезда» опубликовала видеокадры, снятые у дома блогеров-миллионников Валерии (псевдоним Лерчек) и Артема Чекалиных. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за неуплату налогов. Во дворе припаркованы дорогие иномарки. В доме Лерчек найдены восемь слитков золота общей стоимостью около 4,5 миллионов рублей.

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