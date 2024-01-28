Историк Кузник объяснил поведение США в отношении России и Украины в 1994 году

Директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник в разговоре со «Звездой» рассказал о сделке 42-го президента США Билла Клинтона с Международным валютным фондом (МВФ) для дальнейшего выделения финансовой помощи тогдашнему российскому лидеру Борису Ельцину.

«Билл Клинтон не хотел, чтобы Ельцин потерпел неудачу. Для Клинтона было очень важно, чтобы это была его самая важная внешнеполитическая инициатива, поскольку Ельцин во многих отношениях был его самым важным союзником, его позиции внутри России на тот момент были слабыми, поэтому Клинтон хотел получить деньги МВФ для Украины, чтобы она могла стабилизироваться и обеспечить Ельцину победу во внешней политике, которую Клинтон хотел ему предоставить», - сказал он.

По словам эксперта, это было выгодно Вашингтону в пользу Ельцина, а также в тот момент в пользу Украины, поэтому США рассматривали это как «беспроигрышную ситуацию».

«Было ли это в реальных интересах России? Я не думаю, что правительство Ельцина отвечало реальным интересам России, но в то время альтернатив было немного. Ельцин становился очень непопулярным внутри России, а американская экономическая политика оказывала очень разрушительное воздействие на российскую экономику», - считает собеседник телеканала.

Он добавил, что американский лидер хотел продолжить экономические реформы в РФ, при этом Ельцин пообещал ему сделать это, несмотря на шаткую ситуацию внутри страны на тот момент.

«Клинтон хотел получить помощь МВФ, чтобы позволить Ельцину продолжать проводить экономические изменения, которые хотели увидеть США и многие другие в РФ. Но не все в России хотели этого, потому что в результате страдал русский народ», - заключил Кузник.

Ранее Архив нацбезопасности США рассекретил стенограммы со встречи Билла Клинтона и украинского президента в 1991-1994 годах Леонида Кравчука в январе 1994 года. Из обнародованных материалов стало известно, что тогдашний украинский лидер рассказывал своему американскому коллеге о националистах на Украине, которые способны на «немыслимые поступки».