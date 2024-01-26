Кравчук говорил Клинтону о националистах, готовых на «немыслимые поступки»

Украинский президент в 1991-1994 годах Леонид Кравчук в ходе встречи с тогдашним президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном в январе 1994 года рассказывал американскому коллеге о националистах на Украине, которые способны на «немыслимые поступки», следует из рассекреченной Архивом нацбезопасности США стенограммы.

Судя по записям, Кравчук поприветствовал Клинтона в аэропорту Борисполя словами о красоте украинских женщин.

«Это наша традиция - встречать гостей хлебом-солью и молодыми девушками. Украинки знамениты своей красотой», - сказал украинский лидер.

Он предложил главе Белого дома приехать на Украину в мае, чтобы он смог в полной мере оценить красоту страны.

Из меморандума следует, что, по словам Кравчука, украинских националистов «не так уж и много», однако они «готовы на немыслимые поступки».

Ранее из данных с архива нацбезопасности США стало известно, что Борис Ельцин, будучи президентом РФ, в 1994 году хотел начать расширение Североатлантического альянса с России.