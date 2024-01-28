Стратегия Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в 1990-е годы была направлена на экономическое обременение России кредитами Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в разговоре со «Звездой» заявил бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт.

«Международный валютный фонд только недавно был использован американским правительством, и вы должны помнить, что стратегия ЦРУ была направлена на экономическое обременение России кредитами МВФ в этом году. Это, конечно, привело к катастрофическому падению курса рубля и экономическому коллапсу в России в 1998 году», - сказал он.

Собеседник телеканала добавил, что кредитный инструмент МВФ, который использовался для Украины, на самом деле был для того, чтобы «закабалить» ее и фактически сделать частью «американской империи».

«Это использовалось для того, чтобы заставить Украину уничтожить свое ядерное оружие, заставить ее быть послушной Соединенным Штатам и присоединиться к США. Это было еще одной вещью, о которой Клинтон просил украинцев, и украинцы были более чем готовы, и, конечно, США также запрашивали у украинцев ключевую информацию, разведданные и личные мнения о политической стабильности России», - отметил американский политолог.

По его словам, администрация тогдашнего президента США Билла Клинтона и НАТО расширялись, они хотели доминировать во всех прибалтийских государствах бывшего Советского Союза.

«Они агрессивно преследовали Польшу и другие страны, чтобы закрепить их в орбите НАТО-США посредством займов МВФ и экономических зависимостей, которые затем могли бы быть преобразованы в военные союзы и военные соглашения», - заявил Беннетт.

Бывший офицер американской армии также подчеркнул, что Клинтон использовал экономические трудности Украины и кредиты МВФ для того, чтобы политически манипулировать страной и изолировать ее от РФ, а также для того, чтобы разрушить экономику самой России.

«Из письма, сообщений, встреч и общей политики в 90-х годах совершенно ясно, что НАТО и Соединенные Штаты были одержимы тем, чтобы вывести Украину из орбиты России и прикрепить ее к европейскому рынку, чтобы использовать ее так, как того хотели Америка и Европа. И 30 лет спустя мы видим, что Украина была полностью уничтожена этим партнерством с Западом», - заключил эксперт.

Ранее историк Питер Кузник рассказал о сделке 42-го президента США с МВФ для дальнейшего выделения финансовой помощи Борису Ельцину. По словам директора Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона, Клинтон хотел, чтобы тогдашний глава Российского государства продолжал проводить экономические реформы в РФ, в результате которых страдали простые россияне.