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Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин

Президент Турции тем самым прокомментировал свои успехи в дипломатических отношениях.
Елизавета Кондрикова 2024-12-08 23:25:00
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире осталось только два лидера: он и российский глава Владимир Путин. Его слова приводит газета Türkiye.

«В мире осталось только два лидера: один — я, а другой — Путин», - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Газиантепе.

Тем самым он прокомментировал, чем обязан своим успехам в дипломатических отношениях. При этом Эрдоган привел пример, что с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии завершилась политика Берлина.

Напомним, 3 декабря Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, посвященный деэскалации ситуации в Сирии. В конце ноября политики также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.  

#Россия #Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #мировые лидеры
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