Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире осталось только два лидера: он и российский глава Владимир Путин. Его слова приводит газета Türkiye.

«В мире осталось только два лидера: один — я, а другой — Путин», - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Газиантепе.

Тем самым он прокомментировал, чем обязан своим успехам в дипломатических отношениях. При этом Эрдоган привел пример, что с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии завершилась политика Берлина.

Напомним, 3 декабря Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, посвященный деэскалации ситуации в Сирии. В конце ноября политики также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.