Путин созвонился с Эрдоганом, чтобы обсудить вопросы экономики

Президент России Владимир Путин поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они продолжили переговоры, начатые 23 октября во время саммита БРИКС+ в Казани.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты продолжили обсуждать актуальные вопросы межгосударственных отношений.

«В продолжение беседы в Казани 23 октября 2024 года предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества», - уточнили в пресс-службе Президента РФ.

В этой связи запланированы контакты по линии профильных ведомств, отметили в канцелярии.

Кроме этого, Путин и Эрдоган по телефону обсудили несколько международных тем.

Напомним, во время саммита в Казани Эрдоган пригласил Путина нанести визит в Турцию, отметив, что желает его видеть его в ближайшее время. Тогда же два президента затронули ряд вопросов, одной из них была сфера туризма.