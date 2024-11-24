МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин созвонился с Эрдоганом, чтобы обсудить вопросы экономики

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом и продолжил обсуждать затронутые во время саммита БРИКС+ вопросы.
Марина Крижановская 2024-11-24 16:55:07
© Фото: © Kremlin Pool via Global Look Press Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они продолжили переговоры, начатые 23 октября во время саммита БРИКС+ в Казани.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты продолжили обсуждать актуальные вопросы межгосударственных отношений.

«В продолжение беседы в Казани 23 октября 2024 года предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества», - уточнили в пресс-службе Президента РФ.

В этой связи запланированы контакты по линии профильных ведомств, отметили в канцелярии.

Кроме этого, Путин и Эрдоган по телефону обсудили несколько международных тем.

Напомним, во время саммита в Казани Эрдоган пригласил Путина нанести визит в Турцию, отметив, что желает его видеть его в ближайшее время. Тогда же два президента затронули ряд вопросов, одной из них была сфера туризма.

#Россия #Экономика #в стране и мире #Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #телефонный разговор #двусторонние отношения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 