Российские войска продолжают продвигаться на всех направления специальной операции. Так, к концу недели под контроль ВС РФ перешло село Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике. Сужая котел на юге от Курахово, наши подразделения освободили Романовку.

В самом Курахово ситуация для ВСУ продолжает развиваться по самому трагическому сценарию. Российские войска, выбив противника из Старых Тернов, взяли контроль весь северный берег Кураховского водохранилища. Теперь единственную дорогу, по которой идет снабжение украинского гарнизона, наша артиллерия простреливает прямой наводкой.

Также на юго-западе от Курахово российские подразделения продолжают окружение Великой Новоселки. Нашим войскам удалось перерезать трассы снабжения ВСУ на этом направлении и освободить прилегающий поселок Благодатное.

Уверенно продвигались ВС РФ на неделе и на Покровском направлении. Российская пехота сейчас активно давит противника в районе Лысовки и Сухого Яра. Мощнейший натиск наших войск идет со стороны Новотроицкого.

Тяжелые бои на неделе продолжились за Часов Яр. Сообщается, что наши подразделения уже смогли освободить около половины городской застройки.

Российские войска на неделе продолжили уничтожение украинских боевиков и в приграничье Курской области. Ожесточенные бои идут в Суджанском районе. Наши штурмовики выбивают боевиков из лесопосадок в районе Малой Локни. Удары по противнику наносятся в районах Викторовки, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Нижнего Клина, Плехово и Свердликово. Активно работает и продвигается вперед наша артиллерия.

«С продвижением наших подразделений десантно-штурмовых, парашютно-десантных мы также перемещаем огневые позиции, готовим своевременно, занимаем и помогаем нашей пехоте продвигаться вперед», - отмечает начальник штаба артиллерийского дивизиона с позывным Эксперт.

Подобнее о том, как российские войска продолжают освобождать территории от украинских боевиков, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».