Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Пустынка и Сухие Ялы на территории Донецкой Народной Республики.

В сводке о проведении специальной военной операции уточняется, что Пустынку взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», а Сухие Ялы заняли подразделения группировки войск «Восток».

Между тем с 30 ноября по 6 декабря российские военнослужащие нанесли шесть групповых ударов, применив высокоточное оружие и ударные дроны. Били по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки. Также удары наносились по арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.

В оборонном ведомстве отчитались о работе наших средств ПВО. В течение недели сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и 441 беспилотник самолетного типа.

Также за этот период времени морская авиация Черноморского флота уничтожила восемь безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, за неделю удалось пленить 61 украинского военнослужащего.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении Романовки и Новодаровки. Населенный пункт Романовка находится в Донецкой Народной Республике, а Новодаровка - в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.