Четверть века вместе: как за 25 лет изменилось Союзное государство

В пятницу Владимира Путина встречали в Минске по старорусской традиции, искреннюю преданность которой сохранили, пожалуй, только в двух странах на постсоветском пространстве. Их называют Союзное Государство. Отношениями между нашими народами всегда были особенными, впрочем как и между двумя лидерами.

Это уже 14 по счету встреча Путина и Лукашенко только в этом году. И это норма для руководителей двух стран, потому что их отношения в сфере экономики и безопасности так крепко связаны, как и крепки рукопожатия Путина и Лукашенко.

Очередная встреча президентов прошла в официальной резиденции Александра Лукашенко. В честь серебряного юбилея Союзного государства во Дворце независимости торжественная обстановка. Россия и Беларусь - вместе 25 лет. А фундаменту этого объединения и того больше. Строился он на руинах Советского Союза, когда в одно мгновение рухнула большая страна, нарушились все экономические связи между республиками, а Запад потирал руки над отколотыми от СССР кусками.

После того как Союза не стало, НАТО начало свое движение на восток. В 1995 году в Брюсселе даже опубликовали исследование, в котором говорится, что в новых геополитических условиях у альянса возникла «уникальная возможность для расширение блока». К этому моменту Белоруссия и Россия уже подписали договор о дружбе и добрососедстве, целью которого было - в том числе - обеспечить безопасность друг друга. Было это в феврале 1995 года, а в мае буквально с корнем вырвали последнее препятствие на пути к Союзному государству. На границе Смоленской и Витебской областей Лукашенко и российский премьер Черномырдин выкопали пограничный столб, а на его месте посадили березу.

А дальше, как по кирпичикам, строился новый союзный дом. В его основе Договор о Союзе России и Белоруссии. Он был подписан 2 апреля 1997 года. Эта дата теперь отмечается как День единения наших народов.

Российско-белорусский марафон сквозь лихолетья завершился дипломатическим триумфом. 8 декабря 99-го в спецтерминале аэропорта Внуково Александра Лукашенко встречал российский премьер-министр Владимир Путин, который тогда впервые заявил - союз России и Белоруссии - дело сугубо наших стран, и никого больше.

«Это вопрос политической и экономической целесообразности для народов обоих государств», - заявил Путин.

Сразу после - торжественная церемония в Кремле. Уже изрядно больной Ельцин ставит подпись в судьбоносном документе - договоре о создании Союзного государства, стратегический курс которого сохраняется уже 25 лет.

«Союзное государство России и Беларуси не направлено против кого-то ни было. Даже против Клинтона», - заявил Ельцин.

Когда кому-то на Руси жить хорошо - нашим врагам от этого становится плохо, и они пытаются раскачать российско-белорусскую лодку. В 2020 году, когда западные провокаторы пытались устроить в Минске второй Майдан - Москва протянула Белоруссии руку помощи, и помогла вычислить дирижеров массовых беспорядков. Вашингтон и Лондон нам этого не простили и уже в 2023 году поддержали киевских нацистов - снарядами с обедненным ураном, угрожая тем самым не только Москве, но и Минску. В ответ Россия по просьбе Александра Лукашенко разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие - с прошлого года на территории наших союзников располагаются ракетные комплексы «Искандер-М» и базируются переоборудованные штурмовики Су-25, которые тоже могут нести ядерные боеголовки.

Логичное продолжение взаимной интеграции в обороне было представлено в эту пятницу. По итогам заседания высшего Госсовета был подписан ключевой документ - договор о гарантиях безопасности Союзного государства.

«Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиту суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии», - заявил Путин.

У Москвы и Минска взаимные обязательства по обеспечению безопасности - то есть нападение на одну из стран будет автоматически приравниваться к нападению на другую. При этом в гарантиях безопасности Союзного государства есть принципиальные отличия от тех гарантий, что выпрашивает у НАТО киевский режим, пытаясь накачать Украину западным оружием.

«Когда Киев просит у кого то гарантии безопасности, то он обеспечивает свою безопасность за счет безопасности другой страны. То есть РФ. Мы же придерживаемся признака неделимости и равенства безопасности. То есть безопасность должна в равной степени быть обеспечена для всех стран», - заявил Дмитрий Песков.

Страны Запада намеренно обостряют напряженность вдоль границ Союзного государства и по сей день, и потому Александр Лукашенко попросил Владимира Путина отправить к западным границам Белоруссии другой - на этот раз гиперзвуковой метод успокоения провокаторов.

«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории Республики Беларусь возможным – первое. Второе – это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года по мере наращивания выпуска таких комплексов, серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения. Могу только сразу сказать, специалисты это хорошо понимают: чем меньше дальность, тем больше мощность боевой части», - заявил Путин.

Дальность до вражеских целей существенно сократится. В НАТО уже с содроганием рассчитывают подлетное время «Орешника» белорусского базирования. Меньше двух минут до Вильнюса, почти три - до Киева. До баз военно-морских сил США в Польше и Румынии, где также располагаются системы противоракетной обороны - от 3 до 5 минут. Столько же до столицы нового члена альянса - Хельсинки. Если угрозой будет Париж - его уже через восемь минут после пуска ракеты из Бреста засыплет «орехами». Если Лондон - через девять.

«Это умножает возможности оборонного комплекса и вооруженных сил Белоруссии, и потому что это сигнал всем тем, кто пытается рассчитывать, что снижение наших возможностей или возможное изменение курса, который ведут Владимир Владимирович Путин и Александр Юрьевич Лукашенко в защиту национальных интересов Белоруссии, России, в защиту модели многополярного мира, можно сломать, отодвинуть или противодействию этому какими то средствами, напугать официальную Москву и официальный Минск. Но расчеты на это призрачны, расчеты на это призрачны и недальновидны», - заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Орешник» в белорусском исполнении также будет безъядерным, но оттого не менее сокрушительным. Решение об использовании гиперзвукового оружия будет приниматься совместно с Кремлем.

А вот подтверждение того, что размещение «Орешника» на западных рубежах Союзного государства - мера вынужденная. На этой неделе Джо Байден заявил, что в Европе прямо сейчас находятся 80 тысяч американских солдат, которые были направлены туда якобы с целью сдерживания России. Варшава проводит военные учения всего 15 километрах от наших границ. А в непосредственной близости от Калининградской области рассредоточена польская бронетехника и разбросаны бетонные противотанковые ежи. Премьер Дональд Туск назвал их «инвестицией в мир».

Так называемую польскую «инвестицию в мир» можно увидеть и на границе с Союзным государством. Пятиметровый металлический забор Речи Посполитой тянется вдоль всей белорусско-польской границы. А в самом сердце беловежской пущи находился пункт пропуска для иностранных туристов, которые могли посетить обе части заповедника. Теперь на его месте пять рядов колючей проволоки, полицейские патрули, натовские военные и гастарбайтеры с Украины, которые собственными руками забивают последний гвоздь в стену, разделяющую наши народы.

Чернорабочие скрепляют между собой стальные балки, чтобы даже белорусская муха не проскочила в Польшу. Свой вклад в европейскую безопасность вносят украинцы Денис и Сергей. Оба когда-то голосовали за Зеленского, оба - от него же и сбежали. Теперь ходят под дулами автоматов польских пограничников и строят антироссийский забор.

«За Украину я воевать не хочу, потому что депутаты и их дети, родственники и сбережения за границей. А воюет обычное население, умирает. У меня никто не погиб из близких, но гробы идут», - рассказал Сергей.

Возведением такого забора Варшава пустила пыль в глаза гражданам Евросоюза, чтобы показать, куда тратятся их деньги. На защиту от «великого и ужасного соседа». К слову, со стороны Союзного государства граница за последние десятилетия существенно не поменялась. Разве что появились дополнительные системы выявления нарушителей. Поляки же явно усилились. Вдоль забора организовывают дежурства в модулях - круглосуточно греются у костра, под навесом прячутся от снега и дождя, а когда становится особенно страшно - можно воспользоваться гендерно-нейтральным биотуалетом.

«В 2022 году была построена стена, а именно пятиметровая, металлическая, гораздо более солидная конструкция. Надо сказать, что границу все таки охраняют не стены, а люди. В настоящее время охраной государственной границы с польской стороны занимаются не только пограничники, но, кроме того, и полиция, и различные вооруженные формирования, в частности, вооруженные силы Польши», - заявил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

Рубежи с Польшей и Прибалтикой охраняют исключительно белорусские пограничники, и это важный признак доверия со стороны России.

Впереди у Белоруссии важное событие, которое запад точно не оставит без внимания и попыток в него вмешаться - выборы президента, чтобы в очередной раз попробовать посеять хаос в стране, разрушить ее, а затем нанести и главный удар - по России.

«На сегодня Беларусь гарантирует и обеспечивает то, что никогда России в спину с западного направления никто удар не нанесет. Западу бы очень бы хотелось нанести удар со стороны Белоруссии. И вернемся в 2020 год, к попытке государственного переворота в нашей стране. Этот переворот был направлен не только против Белоруссии и нашего президента, он был против России - здесь бы стояли ракеты НАТО, они бы стояли прямо на границе с Россией и здесь бы был уже второй фронт. Все прекрасно помнят и знают слова Путина. Они не просто так были сказаны, что если кто-то нападет на Беларусь, это будет нападение на Россию, это не будет СВО, это будет война», - заявил Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Россия и Белоруссия только четверть века вместе, а результаты уже впечатляют. Наша страна инвестировала в белорусскую экономику более четырех миллиардов долларов. Создаются объединенные рынки нефти и газа. Белорусскую АЭС в Гродненской области строил Росатом. С первого марта будущего года в Союзном государстве отменят роуминг. Но главное - это прочные связи наших стран в обороне. И уже точно можно сказать, что у России теперь не два, а три союзника - армия, флот и Белоруссия.