Путин и Лукашенко подпишут соглашение о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение российского МИД о подписании с Белоруссией соглашения о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне», - говорится в документе.

Отмечается, что российский лидер одобрил в ходе переговоров вносить корректировки в договор, не имеющие принципиального значения.

Напомним, что 6 декабря Путин проведет встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства. Отмечается, что заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.