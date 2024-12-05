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Путин и Лукашенко подпишут соглашение о гарантиях безопасности

Российский лидер также одобрил внесение корректировок в договор, не имеющих принципиального значения.
Глеб Владовский 2024-12-05 14:35:35
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение российского МИД о подписании с Белоруссией соглашения о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне», - говорится в документе.

Отмечается, что российский лидер одобрил в ходе переговоров вносить корректировки в договор, не имеющие принципиального значения.

Напомним, что 6 декабря Путин проведет встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства. Отмечается, что заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.

#в стране и мире #Владимир Путин #Александр Лукашенко #Союзное государство #гарантии безопасности
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