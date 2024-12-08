«Остановить безумие»: какой у Трампа план по принуждению Украины к миру

Репортеры обсуждают предложения будущего спецпосланника по Украине в кабинете Трампа - Кита Келлога. Пять пунктов - как остановить украинский конфликт. Шаг первый - наладить контакты с Путиным и отменить антироссийские санкции, шаг второй - надавить на Украину для начала переговоров, третий - обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО отложить на 10 лет, а за Россией сохранить новые территории, четвертый - Киев может не признавать контроль Москвы, но не сможет решать вопрос силой, и последний пятый пункт - если Киев откажется от переговоров, оружейная лавка Вашингтона закроется навсегда. На канале СNN сторонники конфликта в недоумении пытаются найти в этом плане хоть какие-то плюсы для Киева. Не получается.

«Россия получит смягчение или отмену санкций, если она согласится стать частью этого плана. Но мне кажется, что на данный момент путь для достижения этих целей неясен. И непонятно, что потенциально может понравится Украине в этом плане, вряд ли она почувствует себя более защищенной - все в плане кажется крайне размытым», - говорит корреспондент канала Ник Пэйтон Уолш.

Всего администрация Трампа предложила три варианта - помимо Келлога свое видение мирного процесса представили будущий вице-президент Джей ди Вэнс и советник Трампа Ричард Грэнелл. Их объединяет главное - Киев должен пойти на территориальные уступки, а вопрос о вступлении в НАТО отложат. На том же CNN замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напоминает позицию России - Москва готова к переговорам с учетом обстановки «на земле». Украина вне НАТО не на 10 лет, как предлагает Келлог, а раз и навсегда.

«Первое, что должен сделать Вашингтон - это дать убедительный сигнал Киеву снять запрет на прямые контакты с Россией. Ведь они самостоятельно его ввели. Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены - не в ущерб нашей официальной позиции... Полноценное членство в НАТО - это не выход. Это одна из причин, почему Россия начала специальную военную операцию. "Территория в обмен на мир" - это не та ситуация», - заявил Рябков.

Не успели в американских СМИ опубликовать план Келлога, как в Штаты в панике рванул глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Уже не в Белый дом, а прямиком на встречу с Китом Келлогом и Джей Ди Вэнсом. О чем говорили - неизвестно. Ермак было попытался кичиться некими джентльменскими договоренностями, но заметки Wall Street Journal по итогам встречи тут же вернули Украину с небес на землю.

«Команда Трампа не проявила особого интереса к предложению Украине по членству в НАТО, которое Зеленский считает жизненно важной гарантией безопасности», - пишет издание.

На перекрестке решений сейчас находятся европейцы - как изменится их риторика по Украине, решать новой администрации Трампа. Пока Европа следует по проторенной дорожке, которая на неделе привела канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. Это первый визит за последние 2,5 года. С собой - загадочный чемоданчик, который канцлер не выпускал из рук, пока здоровался с украинской делегацией.

Комментаторы упражнялись в остроумии: внутри то ли красная кнопка, то ли помощь наличными. Догадки развеял сам Шольц - в багаже белье и личные вещи. А вот подарки для Зеленского - дальнобойные «Таурусы» - он так и не привез. Объявил о поставке оружия на 650 миллионов евро. Bild, правда, тут же напомнил - это старые обещания. Но Зеленский так обрадовался вниманию одного из западных хозяев, что и сам почувствовал себя хозяином положения, потеряв все границы.

«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы... Наши планы неизменны, ведь мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 25-м году конфликт закончился», - заявил главарь киевского режима.

Что так веселит Зеленского, осталось загадкой даже для Шольца, который весь визит проходил с нахмуренным лбом. Уже после возвращения в Германию Шольц заявил, все свои действия скоординирует с Трампом.

«Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу», - заявил Шольц.

Поняв, что без одобрения нового американского президента ничего от Запада уже не получить - Зеленский сам отправился на паперть в Париж - на открытие отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери - в надежде поймать приглашенного Трампа. В Елисейском дворце пока еще не вступившего в должность президента Трампа Эммануэль Макрон встретил по протоколу, уже как главу государства - на красной дорожке на ступенях в президентский дворец. Крепким рукопожатием сразу дал понять - кто здесь главный.

Зеленскому же в темноте пришлось пробираться во дворец в одиночестве, к нему лидер Франции решил не выходить. В это время Макрон уже общался с Трампом, республиканец кратко резюмировал все происходящее.

«Все выглядит так, словно мир немного сошел с ума», - заявил Трамп.

И вот на авансцену выходит главный сумасшедший - не успев переступить порог, просроченный президент кинулся к будущему президенту США - хотя у Трампа в планах была только двусторонняя встреча, Макрон устроил трехстороннее рандеву. В попытке набрать политические очки и прослыть миротворцем, подтащил Зеленского к Трампу, встав посередине. Зеленский выглядел растерянным, хоть и заискивающе расплывался в улыбке, Трамп почти не скрывал недовольства, будто показывая - третий здесь явно лишний. Только изредка дежурно улыбался.

Встреча длилась около 20 минут. Из них пять ушло на фотосессию. Но Зеленскому этого якобы вполне хватило, чтобы решить все наболевшие вопросы - когда Трамп и Макрон уже ушли на открытие Нотр-Дама, Зеленский отправился раздавать интервью о продуктивности встречи. Бегая глазами по сторонам, на ходу придумывал формулировки покраше. А отвечая на конкретный вопрос репортеров - договорились-то о чем? - скатился в пространные размышления.

«Хочу поблагодарить президента Эммануэля Макрона за то, что он организовал нашу встречу… Очень важная встреча Эммануэля, меня и президента Трампа. Очень хорошая встреча. Она была конструктивна. Мы говорили про Украину и… только про Украину и украинцев. Какие сильные украинцы и какие они стойкие перед российской агрессией», - сказал Зеленский.

Американское издание Axios со ссылкой на источники пишет - Трамп не хотел встречаться с Зеленским, но Макрон уговорил его буквально в последний момент. А через несколько часов после «переговоров», Трамп в соцсети подвел итоги встречи.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. Они потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней тратится впустую, слишком много семей разрушается, и если так будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим», - написал Трамп.

Зеленский в ответ опубликовал заявление о том, что никакого мира он не хочет, да и данные о количестве погибших у него другие. Но вряд ли кто-то на Западе это прочитает. Там сейчас обсуждают его надоевший затасканный свитер. Его уже традиционный образ - черную толстовку, брюки и коричневые военные ботинки - разнесли в пух и прах, назвав неуважением ко всем лидерам.

«Он не может позволить себе костюм? Он был в костюме и галстуке на мероприятии Всемирного экономического форума, но не может надеть его, чтобы обратиться к сессии Конгресса или встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов?», - пишет New York Post.

Несмотря на откровенный провал Зеленского на американском фронте, лидеры НАТО не сбавляют скорости разогнавшейся военной машины. Кажется, все ястребы мира сейчас заняты только тем, что пытаются уговорить Трампа продолжать воевать против России руками украинцев. Генсек Марк Рютте заявил, что сейчас не время даже думать о мирном завершении конфликта. А глава евродипломании Кая Каллас напрямую обратилась к США с просьбой не прекращать войну.

«Если США хотят быть самой сильной державой в мире – им придется иметь дело с Россией. И самый легкий способ справиться с этим – максимально поддержать Украину, чтобы она выиграла войну», - заявила Каллас.

Но поддерживать Украину Европе вероятно придется одной. Из Штатов денег, похоже, больше не будет. Соратник Трампа - спикер американского парламента Майк Джонсон - демонстративно отказал администрации Байдена предоставлении 24 миллиардов долларов, которые Байден тайно просил у Конгресса на прошлой неделе.

«Я не собираюсь этого делать. Ситуация на Украине меняется каждый час. Сейчас не Джо Байдену принимать решения. У нас новый избранный президент, и мы собираемся подождать и последовать указаниям нового главнокомандующего по всем этим вопросам», - заявил Джонсон.

Сам Байден уже и вовсе занят другим. 1 декабря президент помиловал своего непутевого сына Хантера. Два приговора о нарушениях при хранении оружия и неуплате налогов должны были огласить 16 декабря. Сыну главы государства грозило четверть века за решеткой. Но нет, за свои дела перед судом благодаря влиятельному папе он отвечать не будет. Хотя официальный Белый дом не раз повторял - закон один для всех.

Указ о помиловании Байден подписал, ссылаясь на политическое преследование Хантера и давление на самого Джо Байдена, а американцев попросил понять отцовские чувства.

«Я верю в правосудие, но считаю, что политика проникла в этот процесс, приведя к судебной ошибке. Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу», - заявил Байден-старший.

И это показательный момент. Если лидеры западного мира так легко поступаются обещаниями по отношению к своему народу, то вряд ли стоит ждать хоть какой-то честности в отношении так называемых партнеров. И уж тем более Зеленского. Его помилование уж точно не ждет.