Политолог: Байден помиловал своего сына, опасаясь мести Трампа

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе со «Звездой» раскрыл суть помилования президентом США Джо Байденом своего сына.

Эксперт считает такое действие американского лидера очередным доказательством коррумпированности семьи Байденов. Однако, по мнению Васильева, в данном случае речь идет не только о семейных делах, но и о политическом значении такого шага.

«По всей видимости Байден и руководство демократической партии действительно считает, что Трамп действительно, если он завтра приступит к выполнению обязанностей президента, то оно будет посвящено одному - мести», - рассказал специалист.

Он отметил, что по решению Верховного суда сам Байден имеет иммунитет на все деяния, которые он совершил на посту президента. Именно это президент США подчеркнул, выписывая «индульгенцию» своему сыну.

«Он (Байден - Прим. ред.) может повторить судьбу Джимми Картера, которого в свое время демократы по существу забыли и считали его одним из самых неудачных американских президентов», - добавил политолог.

Ранее Байдена в коррупции обвинил сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс. По его словам, Хантер Байден с 2014 года входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.