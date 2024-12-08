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На юго-западе Дамаска прогремели два взрыва

Сообщается, что израильская авиация нанесла удары по военным объектам.
Сергей Лебедев 2024-12-08 16:31:23
© Фото: Ammar Safarjalani, XinHua, Global Look Press

Сегодня днем два мощных взрыва прогремели на юго-западе сирийской столицы. Об этом пишет RT со ссылкой на телеканал Al Qahera News.

«Два мощных взрыва прогремели в районе Меззе в Дамаске», - отмечается в сообщении.

По данным журналистов, израильская авиация якобы атаковала военные объекты. Под удар попал в том числе аэродром.

Ранее ЦАХАЛ в связи с событиями в Сирии объявил закрытой военной зоной несколько районов на подконтрольных еврейскому государству Голанских высотах. Особый режим ввели в сельскохозяйственных районах - Хирбет-Эйн-Хура и Мером-Голан - Эйн-Зиван.

Напомним, в воскресенье в российском министерстве иностранных дел сообщили, что сирийский президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Он также дал указание осуществить передачу власти мирным путем.

#в стране и мире #сирия #Израиль #ВВС #Дамаск #удар #взрывы #меззе
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