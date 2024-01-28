Глава JPMorgan предупредил, что США «мчатся к обрыву» из-за госдолга

Председатель и главный исполнительный директор одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США стремительно приближаются «к краю обрыва» из-за рекордного объема госдолга. Об этом он предупредил во время групповой дискуссии в Центре двухпартийной политики, сообщает Fox News.

Главу крупнейшего банка страны спросили, что будет означать для экономики, если федеральное правительство не сможет решить эту проблему. Даймон напомнил, что в 1982 году долг составлял около 35% валового внутреннего продукта. Сегодня соотношение долга к ВВП превышает 100%, и прогнозируется, что к 2035 году оно достигнет 130%.

Даймон назвал график роста госдолга «клюшкой», указывая на его резкий рост. По его словам, США еще не достигли скачка, но когда он случится, рынки по всему миру рухнут, потому что иностранцы владеют $7 трлн американского государственного долга.

«Мы видим обрыв еще [через] лет 10, и мы движемся [к нему] со скоростью 60 миль в час», - сказал финансист.

Даймон согласился с бывшим спикером Палаты представителей Полом Райаном, который назвал рост долга «самым предсказуемым кризисом, который у нас когда-либо был».

Перспективы динамики федерального долга мрачны, резюмирует телеканал. Экономисты встревожены высокими темпами расходов конгресса и Белого дома. Последние данные Бюджетного управления конгресса показывают, что госдолг США увеличится почти вдвое в течение следующих трех десятилетий. Ожидается, что к концу 2053 года эта цифра взлетит до 181% ВВП.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен назвала американский долг пугающим, но «вполне управляемым».