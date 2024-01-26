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Глава Минфина США назвала пугающим внешний долг в 34 триллиона долларов

Джанет Йеллен подчеркнула, что американская экономика является «огромной», поэтому такая цифра вполне управляема.
Сергей Лебедев 2024-01-26 00:07:01
© Фото: Liu Jie, XinHua, GlobalLookPress

Американский внешний долг в 34 триллиона долларов является пугающим. При этом он «вполне управляем». Об этом сегодня заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

«Если говорить об абсолютной цифре госдолга в 34 триллиона долларов - это пугающая цифра», - заявила чиновница.

Напомним, государственный долг Соединенных Штатов превысил $34 триллиона. Исторической отметки он достиг в начале января.

Предыдущий рекорд был побит в сентябре прошлого года - тогда цифра превысила отметку в 33 триллиона.

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