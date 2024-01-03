Госдолг США достиг 34 триллионов долларов

Государственный долг Соединенных Штатов превысил 34 триллиона долларов. По состоянию на 00:30 по московскому времени 3 января он составляет 34,001 триллиона. Соответствующие данные появились на сайте Минфина США.

В стране действовал лимит на верхнюю планку госдолга. Сумма задолженности не могла превышать 31,4 триллиона, однако реальная цифра обогнала планку в январе 2023 года. После этого республиканцы из Палаты представителей согласились увеличить допустимый размер задолженности.

Предыдущий исторический рекорд американского долга был побит в сентябре - тогда цифра превысила отметку в 33 триллиона. А в июне отметка впервые была на уровне 32 триллионов.