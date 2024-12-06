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Лавров рассказал, как Зеленский может показать готовность к переговорам

Российский министр напомнил о том, что Зеленский сам закрыл путь к диалогу с Россией соответствующим указом, и если он отменит этот указ, то это покажет желание Киева начать переговоры.
Анастасия Бобылева 2024-12-06 02:58:22
© Фото: МИД РФ © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Если бы Владимир Зеленский отменил указ о запрете любых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, это показало бы готовность Киева к диалогу. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Зеленский подписал указ о запрете переговоров, и для начала ему следовало бы предложить, чтобы он его публично отменил. Это было бы сигналом того, что Зеленский хочет переговоров», - заявил Лавров.

Он отметил, что вместо этого  Владимир Зеленский предложил свою «формулу миру», а затем дополнил его «планом победы».

Напомним, что украинский «план победы» вызвал обеспокоенность даже среди союзников США. По словам официального представителя американского госдепартамента Мэттью Миллера, некоторые западные лидеры считают, что Киев хочет слишком многого.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Владимир Зеленский #переговоры
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