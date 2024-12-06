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Посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну

Российское диппредставительство призвало граждан РФ воспользоваться коммерческими рейсами для вылета из Сирии.
Таисия Кваша 2024-12-06 16:27:14
© Фото: Juma Mohammad, Keystone Press Agency, Global Look Press

Посольство России в Сирии призвало граждан РФ покинуть страну в связи с обострением обстановки на территории республики. Сообщение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

Дипломаты порекомендовали россиянам воспользоваться коммерческими рейсами действующих аэропортов для вылета из арабской страны.

В посольстве отметили, что диппредставительство в Дамаске и консульский отдел продолжит работать в штатном режиме.

Ранее ВВС Сирии совместно с ВКС России ликвидировали 300 террористов и их склады. Также войска уничтожили пункт управления, склад дронов и хранилище боеприпасов боевиков.

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