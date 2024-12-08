Белый дом заявил о новом пакете военной помощи Киеву на $988 млн

Американское минобороны объявило о следующем пакете военной помощи для Украины. Новая дополнительная поддержка на 988 миллионов долларов предусматривает поставку боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотники. Эту информацию озвучила пресс-служба Пентагона, ссылаясь на администрацию президента США Джо Байдена.

«Сегодня министерство обороны (DoD) объявило о новом значительном пакете помощи Украины. Этот пакет предусматривает дополнительную поддержку в размере 988 миллионов долларов через Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности Украины (USAI), которая предоставит Украине боеприпасы для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов», - говорится в пресс-релизе Пентагона.

Уточняется, что киевский режим получит боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), беспилотные летательные аппараты (UAS) и оборудование, компоненты и запасные части для технического обслуживания, капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Текущий пакет военной помощи украинской стороне стал 22-ым пакетом USAI администрации Байдена.

Напомним, 3 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Киеву выделяют военную помощь на 725 миллионов долларов. Затем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что в нее войдут сотни тысяч дополнительных артснарядов и тысячи дополнительных ракет.