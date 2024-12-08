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В аэропорту Внуково отменили рейсы между Россией и Сирией

В воздушной гавани отметили, что последний рейс из Дамаска в Москву не вылетел.
Игнат Далакян 2024-12-08 12:11:54
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В международном аэропорту Внуково отменены и исключены запланированные на 8 декабря рейсы. Это подтвердили «Звезде» в воздушной гавани.

Так, борт авиакомпании Syrian Air RB 441 должен был прилететь в Москву в 9:30 по московскому времени, а рейс RB 442 в Дамаск ожидался в 15:00 мск.

Ранее премьер-министр Сирийской Арабской Республики Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о готовности мирно передать власть в стране любому руководству.

До этого российское посольство в Сирии сообщило о работе в штатном режиме. Отмечалось, что дипломаты находятся в постоянной связи с сирийскими властями и соотечественниками из России.

#Москва #в стране и мире #Аэропорт #Дамаск #рейс #Внуково
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