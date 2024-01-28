Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов, если необходимо, пополнить ряды солдатов британской армии.

«Не успел я задать себе вопрос - записался бы я сражаться за короля и страну? - как у меня уже был ответ. Если бы до этого действительно дошло, я был бы там, в землянке, с генералом Сандерсом (глава британского генштаба Патрик Сандерс. - прим.ред.)», - пишет Daily Mail.

Экс-глава кабмина Соединенного Королевства напомнил, что имеет некоторый военный опыт: в юности он два года тренировался в объединенном кадетском корпусе. При этом 59-летний Джонсон надеется, что он не станет новобранцем и вряд ли будет ловким среди остальных бойцов.

«Я верю, что война - это всегда катастрофа, всегда трагедия, и что, возможно, главная задача государственного деятеля - предотвратить ее», - подчеркнул Джонсон.

Бориса Джонсона ранее обвиняли в срыве переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые проходили в Стамбуле весной 2022 года. Сам он это отрицает. Украинский конфликт для британского премьер-министра Бориса Джонсона стал перспективным шансом реанимировать свою карьеру, висевшую на волоске, поэтому он приложил руку к срыву мирной сделки между Москвой и Киевом, считают в посольстве России в Лондоне.