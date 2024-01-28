N-TV: развитием ледокольного флота Кремль заявляет о своих амбициях в Арктике

Кремль делает серьезную заявку на лидерство в Арктике, занимаясь пополнением ледокольного флота. В минувшую пятницу президент Владимир Путин посетил верфи Балтийского завода, где дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград». Он станет восьмым кораблем подобного класса в российском флоте, сообщает немецкий телеканала N-TV.

На торжественной церемонии в Санкт-Петербурге российский лидер анонсировал закладку еще одного ледокола. Это будет корабль проекта 22 220 с названием «Сталинград».

Корабли подобного класса обеспечат проходимость Северного морского пути, по которому в прошлом году было доставлено более 36 миллион тонн грузов, что является абсолютным рекордом, пишет RT. Между тем, инфраструктура северных портов рассчитана на большее.