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N-TV: развитием ледокольного флота Кремль заявляет о своих амбициях в Арктике

В прошлом году по Северному морскому пути перевезли рекордные 36 миллионов тонн груза.
Ян Брацкий 2024-01-28 11:20:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Кремль делает серьезную заявку на лидерство в Арктике, занимаясь пополнением ледокольного флота. В минувшую пятницу президент Владимир Путин посетил верфи Балтийского завода, где дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград». Он станет восьмым кораблем подобного класса в российском флоте, сообщает немецкий телеканала N-TV.

На торжественной церемонии в Санкт-Петербурге российский лидер анонсировал закладку еще одного ледокола. Это будет корабль проекта 22 220 с названием «Сталинград».

Корабли подобного класса обеспечат проходимость Северного морского пути, по которому в прошлом году было доставлено более 36 миллион тонн грузов, что является абсолютным рекордом, пишет RT. Между тем, инфраструктура северных портов рассчитана на большее.

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