Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»

Президент РФ Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола «Ленинград» проекта 22 220.

Торжественное мероприятие состоялась на верфи «Балтийского завода». Помимо главы государства на церемонии закладки присутствовали глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По традиции на днищевую секцию судна была установлена закладная доска, почетное право прикрутить которую было предоставлено участникам церемонии.

Президент также сообщил, что в следующем году будет заложен еще один ледокол под названием «Сталинград».

Атомные ледоколы проекта 22 220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина атомохода составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Ледоколы могут пробивать лед толщиной несколько метров и будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений.