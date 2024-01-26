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Путин заявил, что в 2025 году будет заложен ледокол «Сталинград»

Сегодня в Санкт-Петербурге Путин дал разрешение на начало работ над пятым серийным атомным ледоколом проекта 22220 «Ленинград».
Тимур Шерзад 2024-01-26 16:56:01
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году будет заложен еще один ледокол проекта 22220 под названием «Сталинград».

«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград"», - заявил Путин в Санкт-Петербурге. 

Владимир Путин сделал это во время церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград», которая состоялась на верфи «Балтийского завода».

Также в церемонии приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее президент заявил, что в мире нет атомного ледокольного флота, подобного российскому.

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