Путин заявил, что в 2025 году будет заложен ледокол «Сталинград»

Президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году будет заложен еще один ледокол проекта 22220 под названием «Сталинград».

«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград"», - заявил Путин в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин сделал это во время церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград», которая состоялась на верфи «Балтийского завода».

Также в церемонии приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее президент заявил, что в мире нет атомного ледокольного флота, подобного российскому.