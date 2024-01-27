Профсоюз пограничников США встал на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

Администрация президента США Джо Байдена делает все, чтобы помешать охране границы страны. Об этом заявили в профсоюзе агентов и сотрудников пограничной службы, комментируя обострившийся конфликт между Белым домом и Техасом.

«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», - передает сообщение РИА Новости.

Сегодня в офисе губернатора Техаса Грега Эббота заявили, что с весны 2022 года власти штата отправили в другие части Соединенных Штатов Америки более 102 тысяч нелегальных мигрантов. В офисе также отметили, что на границе штата было задержано около полумиллиона человек, у некоторых из них изъяли сотни миллионов доз наркотических веществ.

Кроме того, стало известно, что военный департамент Техаса открыл новые должности в рамках пограничной миссии «Одинокая звезда» по предотвращению незаконной переправы мигрантов и партий наркотиков из Мексики. Добровольцы могут получить ряд льгот, проживание и суточные в размере 55 долларов.

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в Соединенных Штатах. Если их одобрит Конгресс США, то американский лидер получит новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена.