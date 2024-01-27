Техас переправил более 102 тысяч мигрантов в другие части США

Власти Техаса с весны 2022 года отправили в другие части США более 102 тысяч незаконных мигрантов. Об этом заявили в офисе губернатора штата Грега Эббота. Больше всего беженцев приняли Нью-Йорк и Чикаго.

«Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, мигрантов направляли в Денвер, Лос-Анджелес и Филадельфию. Также власти Техаса самостоятельно задержали на границе около полумиллиона человек, изъяв у некоторых из них сотни миллионов доз наркотиков.

На фоне миграционного кризиса отношения властей Техаса с федеральным правительством ухудшились. Очередной виток конфликта произошел после того, как национальная гвардия штата самостоятельно возвела проволочные заграждения на границе с Мексикой. Администрация Белого дома обязала местные власти демонтировать ограждения, однако силовики штата заблокировали доступ федеральных служб к границе.

В Белом доме сочли эти меры неконституционными и избыточными. Тем не менее, Эббота поддержали его коллеги-республиканцы из 25 штатов. Главы Оклахомы и Флориды заявили о готовности оказать силовую поддержку Техасу.