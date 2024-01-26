Глава Техаса заявил, что готов к конфликту с властями США из-за границы

Американский штат Техас будет продолжать защищать свои интересы, в том числе в случае конфликта с федеральным правительством США, и укреплять барьеры на границе с Мексикой. Об этом заявил губернатор Техаса Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«В случае, если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно возводить эти барьеры», - сказал Эбботт.

По его словам, таким образом штат пользуется своим законным правом на самооборону.

Он добавил, что ожидает разрешения этой ситуации 20 января следующего года, намекая на приход к власти в стране Дональда Трампа, который сможет «обеспечить безопасность страны». Именно Трамп был инициатором возведения стены на границе.

Ранее губернатора Техаса поддержали главы 25 американских штатов, выразив согласие с его методами обеспечения защиты границ, включая заборы из колючей проволоки. Подобный ответ регионов США стал реакцией на решение администрации Байдена «подать в суд на Техас» и заставить штат убрать все заграждения на границе.