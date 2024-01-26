Белый дом назвал действия губернатора Техаса «небезопасными»

В Белом доме считают «небезопасными» действия техасского губернатора Грега Эбботта. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер. По ее словам, то, что делают власти штата, не помогает решению проблемы.
«Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры», - подчеркнула она.
Напомним, ранее Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями. Он отметил, что руководство штата намерено возводить барьеры на границе с Мексикой.
Его поддержали губернаторы 25 американских штатов. Они обвинили президента США в нежелании защитить Техас от мигрантов.
Более того, губернатор Флориды Рон Десантис не исключил отправку национальной гвардии на помощь властям Техаса.
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