Белый дом назвал действия губернатора Техаса «небезопасными»

В Белом доме считают «небезопасными» действия техасского губернатора Грега Эбботта. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер. По ее словам, то, что делают власти штата, не помогает решению проблемы.

«Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры», - подчеркнула она.

Напомним, ранее Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями. Он отметил, что руководство штата намерено возводить барьеры на границе с Мексикой.

Его поддержали губернаторы 25 американских штатов. Они обвинили президента США в нежелании защитить Техас от мигрантов.

Более того, губернатор Флориды Рон Десантис не исключил отправку национальной гвардии на помощь властям Техаса.