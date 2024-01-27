Профессор Удаленкова рассказала, что помогло ей пережить блокаду Ленинграда

Сегодня страна отмечает 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В результате Ленинградско-Новгородской операции с 14 января по первое марта 44-го года советские войска нанесли тяжелое поражение группе немецких армий «Север» и отбросили ее на 200 километров. За 872 дня в осажденном городе погибли больше миллиона человек - и это только мирные жители. В 2022 году суд Петербурга признал блокаду Ленинграда - геноцидом.

Прямая спина и быстрая, словно летящая походка - Татьяна Удаленкова в балете уже больше 80 лет, спешит на очередной урок. Занятия первого класса Академии имени Вагановой - 10-летние девчонки только начинают свой путь в балете. Татьяна Александровна пришла сюда в 43-м, когда ей было восемь - услышала по радио, что Ленинградское хореографическое училище открывает набор.

«После того, как мы долго сидели все, не выходя на улицу, детей на улицу не выпускали, это было опасно - хотелось двигаться, жить хотелось», - вспомнила жительница блокадного Ленинграда, профессор Академии русского балета имени Вагановой Татьяна Удаленкова.

Из всего ее блокадного класса из 20 детей до выпуска дошли только четверо. Дожила до этого дня - одна Татьяна Александровна. В осажденном городе ее спасла детская мечта о балете.

«Голод, бомбардировки, вот этот жуткий звук летящих бомбардировщиков, ожидание, свист - бомба летит - куда попадет? Вот это было, конечно, страшновато», - сказала Татьяна Удаленкова.

Увидеть все то, что выпало на долю жителей осажденного города, теперь можно в Русском музее. Здесь открыли уникальную выставку, где представлено более 200 работ художников времен блокады.