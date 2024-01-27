У стен Музея Победы зажгли свечи и бенгальские огни в память о героях Ленинграда

У стен Музея Победы прошла акция «Искра надежды» в честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Участниками мероприятия стали около 2 тысяч человек - «Волонтеры Победы», представители «Бессмертного полка», студенты, курсанты, военнослужащие Росгвардии, Семеновского полка, а также активисты молодежных организаций. Акция началась с минуты молчания, затем собравшиеся одновременно зажгли бенгальские огни.

«Эти искры должны напомнить современникам о подвиге героев Великой Отечественной войны и их примером воодушевить воинов в наше время», - отметили в Музее Победы.

В память о героях непокоренного города также прозвучала «Ленинградская» симфония № 7 советского композитор, пианиста, народного артиста СССР Дмитрия Шостаковича.

Акция «Искра надежды» была запущена 15 января - Музей Победы предложил пользователям Интернета зажечь «искры» на своих страницах в социальных сетях в память о подвиге жителей блокадного Ленинграда и его защитников. Старт флешмобу дала Нинель Нестерова, которая сама пережила страшную блокаду. К онлайн-флешмобу присоединились свыше 280 партнеров Музея Победы - участники Международного проекта «Территория Победы», члены Ассоциации исторических и военно-исторических музеев из 72 регионов России, а также Белоруссии и Киргизии. Акцию, в которой приняли участие около 1,5 миллиона человек, также поддержали российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции.

К 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских оккупантов Министерством обороны России был запущен историко-познавательный раздел «Ленинград выстоял и победил!», в котором можно узнать о боевых действиях в рамках Ленинградско-Новгородской наступательной операции, подвигах красноармейцев, а также увидеть карты с замыслом советского командования, фотоотчеты работы артиллерийских подразделений Балтийского флота, наградные листы защитников города, приказы и боевые донесения.