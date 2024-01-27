Остановил «Фердинанд» ценой жизни: в МО рассказали о подвигах при снятии блокады

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о подвиге командира роты автоматчиков 4 стрелкового полка 98 стрелковой дивизии сержанта Тимофея Федорова, который 21 января 1943 года в ходе боев за деревню Витино обездвижил немецкое самоходное орудие «Фердинанд».

Из рассекреченных документов из фондов Центрального архива МО РФ стало известно, что немецко-фашистские захватчики для обороны населенного пункта задействовали бронемашины, танки и самоходное орудие «Фердинанд», которое наносило ощутимый урон по советским войскам.

Сержант Федоров принял решение броситься в схватку с вражеской самоходкой - красноармеец близко подполз к орудию и в удобный момент бросил связку гранат на гусеницу немецкой машины. В результате взрыва «Фердинанд» был обездвижен. Сам советский боец погиб смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 года Тимофей Васильевич Федоров был удостоен звания Героя Советского Союза.

Напомним, к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков, которая продлилась 872 дня, Минобороны России запустило новый историко-познавательный раздел «Ленинград выстоял и победил!», в котором можно изучить описание боевых действий, карты с замыслом командования советских войск, фотоотчет работы артиллеристов Балтийского флота, наградные листы защитников города, а также приказы и боевые донесения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.