Американские власти даже после созванного заседания Совбеза ООН не выразили осуждение атаки ВСУ по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Местные чиновники уходят от очевидных фактов. Стараются не замечать варварские действия укронацистов», - сказано в сообщении посольства в Telegram-канале.

По его словам, предпринимаются попытки перенести ответственность за теракт на Россию. Он назвал политику США «страусиной», чьи «вихляния» в информационном поле создают у «украинских марионеток» ощущение безнаказанности.

«Очевидно, что прогнивший украинский режим будет и дальше продолжать бесчеловечные и гнусные деяния вплоть до своего исчезновения. Вашингтон идет по опасному пути, превращаясь в соучастника кровавых терактов», - отметил он.

Ранее Песков подтверждал, что с момента трагедии, Запад до сих пор не осудил теракт киевского режима, сбившего Ил-76. Он назвал катастрофу продолжением действий Украины, которая с 2014 года последовательно уничтожает свое население.

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев закопался в своем вранье по сбитому Ил-76, подчеркнув, что действия киевского режима похожи на примитивные и трусливые попытки вопреки очевидным фактам сбросить с себя ответственность за преступление. Он также отметил, что Запад станет соучастником атаки, если будет доказано, что самолет сбили из американского ЗРК Patriot или же немецкого IRIS-T.

Путин отметил, что ВСУ сознательно атаковали Ил-76, зная, что там находятся их сограждане, пленные военнослужащие, которых везут на обмен. По его словам, ракеты были запущены с подконтрольных Киеву территорий, их фрагменты нашли на месте катастрофы.

Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. Все 74 человека, бывшие на борту погибли. Уголовное дело расследуется по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).