Путин назвал участников СВО будущей элитой страны

Участники специальной военной операции в будущем должны составить элиту страны. Таким мнением президент Владимир Путин поделился на встрече со студентами-участниками СВО.

«Многие из них прервали обучение и пошли в зону боевых действий, - именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны», - сказал Путин.

Именно в такие руки нужно передать Россию, а значит их необходимо поддерживать.

В связи с этим глава государства поручил Минфину решить два вопроса, поступивших от студентов-частников спецоперации: отменить начисление процентов по замороженным кредитам и налог на имущество для членов семей участников СВО. Президент дал указание доложить о решении этих вопросов в ближайшее время.

Кроме того, российский лидер назвал чушью снижение выплат после получения протезов участниками спецоперации. Он добавил, что сегодня необходимо работать над созданием современных средств реабилитации.