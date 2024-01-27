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Путин назвал участников СВО будущей элитой страны

Глава государства призвал поддерживать молодых людей - участников специальной военной операции.
Ян Брацкий 2024-01-27 08:05:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Участники специальной военной операции в будущем должны составить элиту страны. Таким мнением президент Владимир Путин поделился на встрече со студентами-участниками СВО.

«Многие из них прервали обучение и пошли в зону боевых действий, - именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны», - сказал Путин.

Именно в такие руки нужно передать Россию, а значит их необходимо поддерживать.

В связи с этим глава государства поручил Минфину решить два вопроса, поступивших от студентов-частников спецоперации: отменить начисление процентов по замороженным кредитам и налог на имущество для членов семей участников СВО. Президент дал указание доложить о решении этих вопросов в ближайшее время.  

Кроме того, российский лидер назвал чушью снижение выплат после получения протезов участниками спецоперации. Он добавил, что сегодня необходимо работать над созданием современных средств реабилитации.

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