Путин назвал чушью снижение выплат после получения протезов участниками СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин заявил, что когда после получения современных протезов участникам спецоперации снижают выплаты - это чушь. Президент сделал это в ходе общения со студентами-участниками специальной военной операции.

Путин заявил, что нормы, которые обеспечивают такое положение дел, прописаны в нормативных документах, но сегодня они уже устарели. Владимир Путин поручил правительству разобраться с этим вопросом, выразив надежду, что все будет приведено в соответствие со здравым смыслом.

Он добавил, что необходимо поработать над современными средствами реабилитации, но при этом не допускать монополии, когда одно ведомство представляет одну компанию.

Также Путин призвал решить вопрос бесплатной перевозки волонтерских грузов по платным дорогам.