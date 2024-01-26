МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пообещал решить вопрос с накоплением процентов по кредитам бойцов СВО

Президент сообщил, что ничего накапливаться во время участия бойцов в спецоперации не будет.
Елизавета Кондрикова 2024-01-26 19:19:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вопрос с накоплением процентов по замороженным кредитам участников СВО будет решен в течение двух-трех недель, накапливаться проценты в период участия бойцов в спецоперации не должны, пообещал президент России Владимир Путин.

«То есть я полагаю так - человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга», - сказал президент в ходе встречи со студентами-добровольцами.

В данном случае российский лидер имел в виду кредитные каникулы, однако он подчеркнул, что бойцы все-таки ушли «не в отпуск». Несмотря на то, что платежи заморожены, проценты продолжают накапливаться, однако этот вопрос будет разрешен.

По словам президента, участнику спецоперации не придется разбираться с накапливаемыми процентами по возвращении домой, а его долг перед банком не будет расти.

В рамках беседы Путин также призвал решить вопрос перевозки волонтерских грузов по платным дорогам. По словам главы государства, подобные перевозки должны быть бесплатными. 

#в стране и мире #Владимир Путин #кредитные каникулы #участники СВО #проценты по кредиту
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»